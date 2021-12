Contagi e Super Green pass frenano i ristoranti | la gente ha paura | fioccano le disdette | annullate le cene aziendali

(Di domenica 5 dicembre 2021) ANCONA - Arrivano le primenei. L'effettorafforzato si fa subito sentire. Da domani entrerà in vigore ufficialmente il nuovo protocollo sulla sicurezza anti - covid . ...

Advertising

borghi_claudio : Domando ai favorevoli al #supergreenpass (come chiedevo a quelli favorevoli al 'normale') a quale livello di contag… - lllll66099563 : RT @BarillariDav: 130.000 contagi fra chi ha il super greenpass. È ora di abolire questa farsa: basta tamponi, basta vaccini, basta discri… - lasconcertata : RT @BarillariDav: 130.000 contagi fra chi ha il super greenpass. È ora di abolire questa farsa: basta tamponi, basta vaccini, basta discri… - emiliobolles : RT @BarillariDav: 130.000 contagi fra chi ha il super greenpass. È ora di abolire questa farsa: basta tamponi, basta vaccini, basta discri… - ndiiorio1 : RT @BarillariDav: 130.000 contagi fra chi ha il super greenpass. È ora di abolire questa farsa: basta tamponi, basta vaccini, basta discri… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi Super

, vaccini,Green Pass, ma anche maturità. Ad intervenire su Facebook su quest'ultimo tema è il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso, che auspica 'fortemente un ritorno alla prova ...Green Pass, Ricciardi: "per trasporti e lavoro"/ "Più? Obbligo vaccino" Un classico intramontabile in questo senso è certamente Charles Dickens che amava scrivere: " È bene tornar ...ANCONA - Arrivano le prime disdette nei ristoranti. L’effetto Green Pass rafforzato si fa subito sentire. Da domani entrerà in vigore ufficialmente il nuovo protocollo sulla ...Anche oggi, quindi, l’effetto weekend si fa sentire con un calo, solo apparente, di nuovi positivi. L’incremento arriverà domani, quando scatterà l’obbligo del Super green pass e quindi aumenteranno i ...