Considerazioni sul cast di Sanremo e sull’era del ritorno del rock

Leggi su optimagazine

(Di domenica 5 dicembre 2021) Amadeus, conscio di aver fatto una cosa clamorosa un paio di anni fa, quando ha spolierato gli artisti in gara a Repubblica, innervosito dalle anticipazioni di Chi, facendo di fatto incazzare tutti gli altri addetti ai lavori e all’informazione, ha annunciato urbi et orbi i ventidue concorrenti in gara al prossimo Festival della Canzone Italiana di. Lo ha fatto in diretta dal TG1, in prima serata. Ecco alcunea riguardo. Non guardo la tv generalista. In casa mia non la guarda praticamente nessuno, salvo rarissime eccezioni. Certo, a cena, in cucina, teniamo la tv sintonizzata su La7, ma è più un sottofondo, la musica di Tony Bennett in ascensore in certi hotel. A cena, quindi, ceniamo sempre col TG di Mentana, poi con 8 e mezzo condotto da Lilli Gruber. Trovo la giornalista altoaetesina sempre meno credibile. La apprezzavo ...