Conferenza stampa Mazzarri: «Strootman out. Torino? Esperienza importante per me»

Walter Mazzarri ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino: le sue parole

Walter Mazzarri ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. Le sue parole.

INFERMERIA – Strootman non si è allenato per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra; Ladinetti personalizzato; Rog e Walukiewicz continuano il loro percorso.

SFIDA TRA PRESENTE E PASSATO – «Sono molto attento a ciò che succede nella mia squadra. Del Torino voglio ricordarmi le cose belle. È stata un'Esperienza importante per me. Ora sono qui a Cagliari e voglio aiutare a uscire da questa situazione».

