Conferenza stampa Juric: «Cagliari ostacolo tosto, ma ho fiducia nel mio gruppo» (Di domenica 5 dicembre 2021) Conferenza stampa Juric, il tecnico del Torino analizza la partita di domani sera con il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni In Conferenza stampa, Ivan Juric ha analizzato la sfida tra Torino e Cagliari di domani. Cagliari – «Sono partiti male e guardando la loro rosa non me lo spiego. Ma nelle ultime partite hanno reagito, non perdono da tre gare. Per noi sarà dura». PRAET – «Ha alti e bassi ma è normale pensando alla sua situazione. Bisogna gestirlo bene, senza sovraccaricarlo. Può crescere ancora tanto». ULTIMA CHIAMATA – «Stiamo andando alla grande come punti e come prestazioni. Il limbo era prima dell’Udinese, ma il campionato è strano. Le prossime quattro gare saranno indicative. Sono molto soddisfatto, sta andando ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021), il tecnico del Torino analizza la partita di domani sera con il. Ecco le sue dichiarazioni In, Ivanha analizzato la sfida tra Torino edi domani.– «Sono partiti male e guardando la loro rosa non me lo spiego. Ma nelle ultime partite hanno reagito, non perdono da tre gare. Per noi sarà dura». PRAET – «Ha alti e bassi ma è normale pensando alla sua situazione. Bisogna gestirlo bene, senza sovraccaricarlo. Può crescere ancora tanto». ULTIMA CHIAMATA – «Stiamo andando alla grande come punti e come prestazioni. Il limbo era prima dell’Udinese, ma il campionato è strano. Le prossime quattro gare saranno indicative. Sono molto soddisfatto, sta andando ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il ddl per la #prevenzione e il contrasto alla #violenzasulledonne. “Ne… - elenabonetti : Qui la conferenza stampa, alla presenza del Presidente Draghi, con le colleghe ministre sull’approvazione in Cdm de… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - iljackmora : RT @CorriereGranata: Riassunto della conferenza stampa di un #Juric particolarmente di buon umore nel pre #CagliariTorino: Non me frega u… - BalducciDaniel1 : RT @PellizzariGiano: Tanto per non dimenticare. Caro Di Maio ti voglio ricordare che Chicco Forti il Natale non lo trascorrerà in Italia,ta… -