Conferenza stampa Allegri | «Abbiamo aggredito la partita»

Massimiliano Allegri, della Juventus, ha parlato in Conferenza stampa al termine della sfida vinta contro il Genoa

ATTACCANTI – «Devono stare sereni gli attaccanti, così come tutta la squadra: i gol nelle gambe li Abbiamo e quindi li faremo. Con la partita di stasera possiamo solo migliorare il rapporto occasioni create e gol fatti. Un altro aspetto positivo è che i ragazzi hanno fatto una partita divertente, senza concedere occasioni al Genoa. La cosa che mi è piaciuta è stata che Abbiamo aggredito la partita. Con calma, ci vuole ...

