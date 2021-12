Con la lenta morte del settore auto scomparirà anche l’industria italiana (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic – Più del 6% del Pil a valori di mercato. Oltre il 10% del fatturato totale della manifattura. Un numero di addetti che, tra diretto e indotto, supera il milione di unità. Sono questi i numeri del settore auto in Italia. Sarebbero però forse meglio dire di quel che ne rimane. O ne rimarrà nel prossimo futuro. Un comparto trainante nei destini delle nazioni. La manifattura quasi “per eccellenza”, fra quelle che ci portarono tra la fine degli anni 80 e l’inizio dei 90 al quarto posto tra le economie mondiali. Che ne è rimasto? A distanza di neanche tre decenni un panorama tremendo in prospettiva: per quanto (ancora) relativamente forte, il settore auto in Italia sembra costretto ad una lenta agonia. La quale affonda le sue radici proprio in quel periodo di massimo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic – Più del 6% del Pil a valori di mercato. Oltre il 10% del fatturato totale della manifattura. Un numero di addetti che, tra diretto e indotto, supera il milione di unità. Sono questi i numeri delin Italia. Sarebbero però forse meglio dire di quel che ne rimane. O ne rimarrà nel prossimo futuro. Un comparto trainante nei destini delle nazioni. La manifattura quasi “per eccellenza”, fra quelle che ci portarono tra la fine degli anni 80 e l’inizio dei 90 al quarto posto tra le economie mondiali. Che ne è rimasto? A distanza di netre decenni un panorama tremendo in prospettiva: per quanto (ancora) relativamente forte, ilin Italia sembra costretto ad unaagonia. La quale affonda le sue radici proprio in quel periodo di massimo ...

Advertising

chetempochefa : 'La giustizia è lenta, ma la violenza è molto veloce' In attesa della puntata di domani, riascoltiamo… - JackLoSqu : Oggi, nonostante la pioggerellina che spingerebbe a desistere, credo che mi dedicherò all'atletica. Coprirò diverse… - pan_cesco : RT @chetempochefa: 'La giustizia è lenta, ma la violenza è molto veloce' In attesa della puntata di domani, riascoltiamo @lucianinalitti a… - ViteAnto : RT @chetempochefa: 'La giustizia è lenta, ma la violenza è molto veloce' In attesa della puntata di domani, riascoltiamo @lucianinalitti a… - Michele27270153 : RT @chetempochefa: 'La giustizia è lenta, ma la violenza è molto veloce' In attesa della puntata di domani, riascoltiamo @lucianinalitti a… -

Ultime Notizie dalla rete : Con lenta Se Washington piange Pechino non ride. La fine dell' egemonia a stelle e strisce lascia vuoti e pericoli Insomma una Cina che porta avanti una corsa lenta e strategica che miri più che altro ad un nuovo ...come potenza autonoma - c'è chi a Pechino guarda indietro e sogna di tornare a un Celeste impero con ...

Desenzano Calvina, che fatica con l'ultima in classifica Reazione lenta Uno "schiaffo", questo, che non scompone i biancazzurri, davvero restii a produrre manovre offensive degne di nota. Serve piuttosto la ripresa per vedere una reazione, con Franzoni ...

Affitti, mercato in lenta ripresa con gli universitari e nelle città medio-piccole La Repubblica Giustizia troppo lenta, i risultati della legge Pinto La legge Pinto era stata approvata nel 2001 a scopi deflattivi sul numero esorbitante di ricorsi che giungono alla Corte dei diritti dell’uomo per eccessiva durata dei processi. Con successivi rimaneg ...

Lenti a contatto, freddo, neve e montagna: tutti i consigli Portate le lenti a contatto anche sulla neve, quando sciate? Le indossate anche quando andate in alta quota? Temete problemi di visione o irritazione dovuti alla minor presenza di ossigeno o alla magg ...

Insomma una Cina che porta avanti una corsae strategica che miri più che altro ad un nuovo ...come potenza autonoma - c'è chi a Pechino guarda indietro e sogna di tornare a un Celeste impero...ReazioneUno "schiaffo", questo, che non scompone i biancazzurri, davvero restii a produrre manovre offensive degne di nota. Serve piuttosto la ripresa per vedere una reazione,Franzoni ...La legge Pinto era stata approvata nel 2001 a scopi deflattivi sul numero esorbitante di ricorsi che giungono alla Corte dei diritti dell’uomo per eccessiva durata dei processi. Con successivi rimaneg ...Portate le lenti a contatto anche sulla neve, quando sciate? Le indossate anche quando andate in alta quota? Temete problemi di visione o irritazione dovuti alla minor presenza di ossigeno o alla magg ...