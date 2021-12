Como-Pisa, Serie B: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 5 dicembre 2021) Como-Pisa di scena oggi al “Sinigaglia” a partire dalle 14.00, quale gara valida del 16° turno del campionato di Serie B 21-22. Trasferta insidiosa per la squadra toscana, che ha la necessità di mantenere un passo deciso, per non perdere le tracce della capolista. Ecco come i due tecnici potrebbero scegliere di schierare le loro squadre a inizio gara. Statistiche e curiosità di Como-Pisa Il Como, 12° in classifica con 21 punti nel carniere (5 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte), proviene da due pareggi consecutivi, il primo ottenuto in casa contro il Parma (1-1), il secondo derivante dalla trasferta di mercoledì scorso sul campo del Cittadella, dove ai gol di Baldini e Branca per la squadra veneta, hanno poi fatto seguito le reti di Gabrielloni e La Gumina. Considerando le sole ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021)di scena oggi al “Sinigaglia” a partire dalle 14.00, quale gara valida del 16° turno del campionato diB 21-22. Trasferta insidiosa per la squadra toscana, che ha la necessità di mantenere un passo deciso, per non perdere le tracce della capolista. Ecco come i due tecnici potrebbero scegliere di schierare le loro squadre a inizio gara. Statistiche e curiosità diIl, 12° in classifica con 21 punti nel carniere (5 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte), proviene da due pareggi consecutivi, il primo ottenuto in casa contro il Parma (1-1), il secondo derivante dalla trasferta di mercoledì scorso sul campo del Cittadella, dove ai gol di Baldini e Branca per la squadra veneta, hanno poi fatto seguito le reti di Gabrielloni e La Gumina. Considerando le sole ...

Advertising

psb_original : Como, i convocati di Gattuso per il confronto con il Pisa #SerieB - Nazione_Pisa : La rabbia dei nerazzurri per battere il Como - tabellamercatob : 16^ giornata #SerieB A seguire convocati e formazioni dello scorso turno infrasettimanale /1 Alle 14.00… - periodicodaily : Como-Pisa: formazioni e dove vederla - PeriodicoDaily Sport #5dicembre #comopisa #serieb @Angelic00771245 - TuttoPisa : Presenta la sfida contro il Como in programma domani alle 14:00 in Lombardia, il tecnico del Pisa Sporting Club Luc… -