Colombia, Union Magdalena: promozione grazie a gol sospetti (VIDEO) (Di domenica 5 dicembre 2021) Polemiche in Colombia per quanto successo nella sfida Llaneros-Union Magdalena, decisiva per l’accesso alla Dimayor, il massimo campionato nazionale. Il Llaneros, già matematicamente fuori dalla lotta salvezza, era in vantaggio 1-0 ma dal 95? ha subito due gol-lampo. Gli ospiti sono riusciti così a conquistare i tre punti che sono valsi loro la promozione ai danni del Fortaleza, ma non senza destare sospetti. I padroni di casa infatti hanno incassato due gol quasi comici, soprattutto il secondo, con la difesa rimasta immobile. L’associazione dei calciatori professionisti Colombiani “ha chiesto alla commissione disciplinare di Dimayor di condurre quanto prima un’indagine rigorosa“. Nessuno dei club coinvolti ha rilasciato dichiarazioni, fatta eccezione per un tweet dei vincitori per ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Polemiche inper quanto successo nella sfida Llaneros-, decisiva per l’accesso alla Dimayor, il massimo campionato nazionale. Il Llaneros, già matematicamente fuori dalla lotta salvezza, era in vantaggio 1-0 ma dal 95? ha subito due gol-lampo. Gli ospiti sono riusciti così a conquistare i tre punti che sono valsi loro laai danni del Fortaleza, ma non senza destare. I padroni di casa infatti hanno incassato due gol quasi comici, soprattutto il secondo, con la difesa rimasta immobile. L’associazione dei calciatori professionistini “ha chiesto alla commissione disciplinare di Dimayor di condurre quanto prima un’indagine rigorosa“. Nessuno dei club coinvolti ha rilasciato dichiarazioni, fatta eccezione per un tweet dei vincitori per ...

Advertising

sportface2016 : #Colombia #UnionMagdalena, gol sospetti in pochi minuti e promozione: 'Imbarazzante per il calcio colombiano' (VI… - RoccoChiarenza : RT @marcoconterio: Direi tutto regolare in Colombia... ???? ?? Context - Con questa gara l'Union Magdalena si è garantita la promozione. h… - marcoconterio : Direi tutto regolare in Colombia... ???? ?? Context - Con questa gara l'Union Magdalena si è garantita la promozione… - silviodifede : Intanto in Colombia questo gol vale la promozione dell'Union Magdalena -

Ultime Notizie dalla rete : Colombia Union Risultati calcio live, Domenica 5 dicembre 2021 - Calciomagazine In Bolivia l'Oriente Petrolero batte 2 - 0 il Santa Cruz mentre in Colombia 3 - 1 del Deportivo ...il Portland Timbers sul Real Salt Lake e finale con la vincente di New York City - Philadelphia Union. ...

Risultati calcio live, Sabato 4 dicembre 2021 - Calciomagazine Wanderers 22:00 Palestino - Nublense 22:00 COLOMBIA PRIMERA A - CLAUSURA - QUADRANGOLARE Pereira - ...corso) ArzignanoChiampo - Levico Terme 2 - 2 (*) Campodarsego - Cjarlins Muzane 0 - 0 (*) Union ...

Colombia, Union Magdalena: promozione grazie a gol sospetti (VIDEO) Sportface.it Colombia, Union Magdalena: promozione grazie a gol sospetti (VIDEO) VIDEO - Colombia, la promozione dello Union Magdalena grazie a gol sospetti solleva le polemiche. Cuadrado: "Mancanza di rispetto".

Polémica en Colombia por el gol con que el Unión Magdalena regresa a Primera Bogotá, 5 dic (EFE).- Una polémica se desató este sábado en Colombia por el tanto con el que el Unión Magdalena remontó en su visita a Llaneros por la última jornada de los cuadrangulares semifinales ...

In Bolivia l'Oriente Petrolero batte 2 - 0 il Santa Cruz mentre in3 - 1 del Deportivo ...il Portland Timbers sul Real Salt Lake e finale con la vincente di New York City - Philadelphia. ...Wanderers 22:00 Palestino - Nublense 22:00PRIMERA A - CLAUSURA - QUADRANGOLARE Pereira - ...corso) ArzignanoChiampo - Levico Terme 2 - 2 (*) Campodarsego - Cjarlins Muzane 0 - 0 (*)...VIDEO - Colombia, la promozione dello Union Magdalena grazie a gol sospetti solleva le polemiche. Cuadrado: "Mancanza di rispetto".Bogotá, 5 dic (EFE).- Una polémica se desató este sábado en Colombia por el tanto con el que el Unión Magdalena remontó en su visita a Llaneros por la última jornada de los cuadrangulares semifinales ...