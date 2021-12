Clooney rifiuta 35 milioni di euro per uno spot | ' Motivi etici'

(Di domenica 5 dicembre 2021) No princìpi, no party. Georgehato la cifra stratosferica di 35di dollari per uno. Il motivo? Non voleva associare il suo nome alla compagnia aerea di un Paese che a ...

'Quindi ho pensato: 'Beh, se devo perdere il sonno per colpa del rimorso, allora Amal ha ragione, non ne vale davvero la pena'', ha dettoGeorge35 milioni per un giorno di lavoro con uno spot che non avrebbe trovato il gradimento etico di sua moglie Amal Argomenti trattati Il racconto di Georgeal Guardian sul perché ...I Ferragnez sono a St. Moritz per il ponte dell'Immacolata e postano foto da vacanza invernale. I loro scatti sono una delle storie di questo week end insieme alla passeggiata del principe William e a ...No princìpi, no party. George Clooney ha rifiutato la cifra stratosferica di 35 milioni di dollari per uno spot. Il motivo? Non voleva associare il suo nome alla compagnia aerea ...