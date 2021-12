Claudio Baglioni | notizia amara | asfaltato completamente

(Di domenica 5 dicembre 2021)questa mattina per. Il cantautore non è riuscito a fare la differenza sul piccolo schermo:Arriva il successo per Milly Carlucci dopo Tu si que vales. La conduttrice televisiva, nella serata di sabato 4 dicembre 2021, si è sfidata conriuscendo a battere ogni record. Il cantautore L'articolo proviene da Inews.it.

MediasetPlay : Claudio Baglioni vi aspetta questa sera, in prima serata su #Canale5, con… #Uà ?? Tre serate-evento uniche e irrin… - MediasetPlay : Claudio Baglioni sarà il protagonista di Uà, #Uomodivarieetà ? Da sabato 4 dicembre, in prima serata su #Canale5 e… - Ferrucciodb : RT @carotelevip: #Uà Uomo di varie età di Claudio Baglioni fa il 14% di share. Il pubblico di Canale 5 si merita Maria De Filippi e la sua… - _DAGOSPIA_ : PIPPITEL! CHE ROTTURA DI BAGLIONI. IL DIVO CLAUDIO PARTE DA UN MESTO 14%,BALLANDO AL 23,4 - MusicalnewsC : @renatozer0 Alcuni duetti hanno convinto più degli altri -

Nessuno sprint per la partenza di Uà . Lo show su cui Canale 5 ha puntato 'tutto' condotto daè iniziato ieri in una scenografia stile hotel da riviera romagnola anni settanta con tanto di consierge (un fiacco Massimo Ghini ), facchini e ascensori. Ma l'ingranaggio è bloccato. ...Sabato 4 dicembre 2021 il programma di Milly Carlucci ha sonoramente battuto la novità di Canale 5, Uà: Uomo di varie età di. Quest'ultimo non è riuscito ad appassionare più di due ...Nessuno sprint per la partenza di Uà. Lo show su cui Canale 5 ha puntato "tutto" condotto da Claudio Baglioni è iniziato ieri in una scenografia stile hotel da ...Notizia amara questa mattina per Claudio Baglioni. Il cantautore non è riuscito a fare la differenza sul piccolo schermo: completamente asfaltato Arriva il successo per Milly Carlucci dopo Tu si que ...