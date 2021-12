(Di domenica 5 dicembre 2021) Presenti al nostro stand in Eicma nella giornata di mercoledì, Roberto(Supersport 600 del CIV ed ex campione National 600 nel 2020), Luca(CIV Superbike con Honda team Improve by ...

L05Mandorino : RT @motosprint: CIV, Farinelli-Vitali-Delbianco, obiettivo rivincita nel 2022 - News ??? - motosprint : CIV, Farinelli-Vitali-Delbianco, obiettivo rivincita nel 2022 - News ??? -

Presenti al nostro stand in Eicma nella giornata di mercoledì, Roberto(Supersport 600 deled ex campione National 600 nel 2020), Luca Vitali (Superbike con Honda team Improve by Tenjob) ed Alessandro Delbianco (Superbike con Honda team DMR) ci ...... sesto alla prima sessione bagnata con la Yamaha R1 in configurazioneSBK. MotoGP Gran Bretagna: weekend finito per Lorenzo Savadori SS600:primo con caduta Luca Ottaviani conferma la ...Roberto, Luca ed Alessandro ci hanno fatto un resoconto della loro stagione con uno sguardo al futuro tra CIV, IDM, Endurance e Monopattini elettrici, il nuovo campionato che prenderà il via il prossi ...