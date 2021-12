Ciclismo su pista, Champions League 2021: Archibald, Lavreysen, Hinze ed Hoover si laureano campioni (Di domenica 5 dicembre 2021) Con l’annullamento dell’ultima tappa di Tel Aviv, in Israele, causa pandemia, la Champions League di Ciclismo su pista si è andata a concludere con la quarta frazione (la seconda consecutiva) in quel di Londra. Il titolo nelle quattro categorie (due uomini e due donne) è stato assegnato oggi. A trionfare al maschile nell’endurance è l’americano Gavin Hoover, capace di gestire la situazione con una sesta ed una quarta piazza nella giornata conclusiva che l’hanno portato a quota 107 punti, con cinque lunghezze di vantaggio sullo spagnolo Sebastian Mora. Nona posizione per il nostro Michele Scartezzini. Sempre tra gli uomini, ma nella sprint, vince il favoritissimo: dominio per Harrie Lavreysen che timbra 147 punti (un secondo posto nella sprint e la vittoria nel keirin a chiudere) ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Con l’annullamento dell’ultima tappa di Tel Aviv, in Israele, causa pandemia, ladisusi è andata a concludere con la quarta frazione (la seconda consecutiva) in quel di Londra. Il titolo nelle quattro categorie (due uomini e due donne) è stato assegnato oggi. A trionfare al maschile nell’endurance è l’americano Gavin, capace di gestire la situazione con una sesta ed una quarta piazza nella giornata conclusiva che l’hanno portato a quota 107 punti, con cinque lunghezze di vantaggio sullo spagnolo Sebastian Mora. Nona posizione per il nostro Michele Scartezzini. Sempre tra gli uomini, ma nella sprint, vince il favoritissimo: dominio per Harrieche timbra 147 punti (un secondo posto nella sprint e la vittoria nel keirin a chiudere) ...

