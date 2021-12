Ciclismo | ricerca sui Chetoni in Belgio | si cercano volontari

Leggi su oasport

(Di domenica 5 dicembre 2021) Il mondo delè costante lotta contro il doping e insi sta già pensando al futuro, iniziando una fase di sperimentazione sui, utilizzando gli stessi laboratori già attivi per quanto riguarda la sperimentazione e gli studi sul covid. Alla Bakala Academy di Lovanio, infatti, il centro di medicina per lo sport è tra i più all’avanguardia a livello globale e ha già condotto una serie di importanti test sia atleti della Deceuninck-Quick Step come Remco Evenepoel e Fabio Jakobsen, che corridori della Lotto-Soudal. Ora però è tempo di allargare la sperimentazione e per questo ci si sta rivolgendo atra i 18 e i 35 anni. Due gli obiettivi di: uno relativa all’utilizzo didurante prestazioni di resistenza e uno sull’uso nei processi di ...