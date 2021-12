Ciclismo, Peter Sagan firma un contratto decennale di partnership con Sportful (Di domenica 5 dicembre 2021) Peter Sagan e l’Italia, un rapporto speciale. I legami tra il corridore slovacco e il Bel Paese sono molti, in riferimento ad aspetti agonistici e non. In questo contesto, Sagan ha firmato un contratto con un noto brand di abbigliamento nostrano, ovvero Sportful. Si parla di un accordo decennale del tre volte campione del mondo al brand italiano. L’atleta aveva già corso con il kit Sportful da quando aveva iniziato la propria avventura con la Tinkoff-Saxo nel 2015. L’azienda, poi, ha iniziato a fornire materiale alla Bora-Hansgrohe nel momento in cui lo slovacco è entrato a far parte della compagine tedesca della Bora-Hansgrohe (2017). “Sono molto felice e orgoglioso di continuare a far parte della famiglia Sportful. Il rapporto ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021)e l’Italia, un rapporto speciale. I legami tra il corridore slovacco e il Bel Paese sono molti, in riferimento ad aspetti agonistici e non. In questo contesto,hato uncon un noto brand di abbigliamento nostrano, ovvero. Si parla di un accordodel tre volte campione del mondo al brand italiano. L’atleta aveva già corso con il kitda quando aveva iniziato la propria avventura con la Tinkoff-Saxo nel 2015. L’azienda, poi, ha iniziato a fornire materiale alla Bora-Hansgrohe nel momento in cui lo slovacco è entrato a far parte della compagine tedesca della Bora-Hansgrohe (2017). “Sono molto felice e orgoglioso di continuare a far parte della famiglia. Il rapporto ...

Advertising

Cucciolina96251 : RT @RaiSport: #Radiocorsa, adesso in diretta su #RaiSport. Le interviste a Peter #Sagan e a Primoz #Roglic. In studio: Manuel #Oioli, migli… - RaiSport : #Radiocorsa, adesso in diretta su #RaiSport. Le interviste a Peter #Sagan e a Primoz #Roglic. In studio: Manuel… -