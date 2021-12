Ciambellone cioccolato e mascarpone: super facile e goloso! (Di domenica 5 dicembre 2021) Se abbiamo voglia di un dolce super goloso ho la ricetta perfetta per commettere uno strepitoso peccato di gola. Il Ciambellone al cioccolato e mascarpone è un dolce ideale per qualunque componente della famiglia ed è perfetta per lasciare di stucco i propri ospiti. La preparazione è davvero semplice e veloce e al primo assaggio, credete a me, diventerete schiavi del suo sapore unico e cremoso. Gli ingredienti per preparare il composto al cioccolato, da dividere in 8 porzioni, sono: 50 gr di cacao in polvere 300 gr di farina 00 3 uova 250 gr di zucchero 1 bustina di lievito vanigliato 100 ml di latte 100 ml di olio di semi La prima cosa da fare è quella di montare lo zucchero insieme alle uova. Quando il composto apparirà montato potremo aggiungere l’olio e di seguito il latte, la farina, il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 5 dicembre 2021) Se abbiamo voglia di un dolcegoloso ho la ricetta perfetta per commettere uno strepitoso peccato di gola. Ilalè un dolce ideale per qualunque componente della famiglia ed è perfetta per lasciare di stucco i propri ospiti. La preparazione è davvero semplice e veloce e al primo assaggio, credete a me, diventerete schiavi del suo sapore unico e cremoso. Gli ingredienti per preparare il composto al, da dividere in 8 porzioni, sono: 50 gr di cacao in polvere 300 gr di farina 00 3 uova 250 gr di zucchero 1 bustina di lievito vanigliato 100 ml di latte 100 ml di olio di semi La prima cosa da fare è quella di montare lo zucchero insieme alle uova. Quando il composto apparirà montato potremo aggiungere l’olio e di seguito il latte, la farina, il ...

