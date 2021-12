“Ci mancherai”. Lutto nel giornalismo italiano: la sua vita tra tv e impegno politico (Di domenica 5 dicembre 2021) “Sono stato un adolescente pieno di illusioni. E poi queste sono volate via. Ho condiviso giudizi e pregiudizi. Oggi vivo una piacevole e mediocre comodità. Mi sto rieducando leggendo in molte lingue. Tra qualche anno sarò di nuovo un ragazzo colto”. Così raccontava in un’intervista del 2015 nella sua casa di Gnoli. Era stato direttore del Tg1 fino all’avvento del primo governo Berlusconi. Dopo aver lasciato il giornalismo attivo, scrive Repubblica, era stato senatore eletto nel Partito democratico della sinistra, e poi eurodeputato nel gruppo del Pse. Se n’è andato a 91 anni Demetrio Voncic. Una vita dedicata al giornalismo e all’impegno politico la sua. Dipendente RAI dal 1956, diviene inviato speciale da Trieste nel 1964, passando solo nel 1968 a corrispondente dall’estero, incarico che lo ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) “Sono stato un adolescente pieno di illusioni. E poi queste sono volate via. Ho condiviso giudizi e pregiudizi. Oggi vivo una piacevole e mediocre comodità. Mi sto rieducando leggendo in molte lingue. Tra qualche anno sarò di nuovo un ragazzo colto”. Così raccontava in un’intervista del 2015 nella sua casa di Gnoli. Era stato direttore del Tg1 fino all’avvento del primo governo Berlusconi. Dopo aver lasciato ilattivo, scrive Repubblica, era stato senatore eletto nel Partito democratico della sinistra, e poi eurodeputato nel gruppo del Pse. Se n’è andato a 91 anni Demetrio Voncic. Unadedicata ale all’la sua. Dipendente RAI dal 1956, diviene inviato speciale da Trieste nel 1964, passando solo nel 1968 a corrispondente dall’estero, incarico che lo ha ...

