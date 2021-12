Chi è Stefano Rossi Giordani, il marito della Fracci in Carla (Di domenica 5 dicembre 2021) Si chiama Stefano Rossi Giordani ed è un attore italiano dal grande talento che, non ci sono dubbi, ha ancora molto da dare al mondo del cinema e della televisione. Lo ha dimostrato interpretando Beppe Menegatti, il marito di Carla Fracci, in Carla, il film per la tv in cui è protagonista anche Alessandra Mastronardi. Stefano Rossi Giordani, chi è l’attore che interpreta Beppe Menegatti Classe 1989, Stefano Rossi Giordani è un giovane attore nato a Rovereto (Trento) il 6 ottobre. La recitazione è la sua grande passione, tanto che ha studiato molto per imparare, migliorarsi e poter lavorare ad alti livelli nel mondo del cinema, del teatro e ... Leggi su dilei (Di domenica 5 dicembre 2021) Si chiamaed è un attore italiano dal grande talento che, non ci sono dubbi, ha ancora molto da dare al mondo del cinema etelevisione. Lo ha dimostrato interpretando Beppe Menegatti, ildi, in, il film per la tv in cui è protagonista anche Alessandra Mastronardi., chi è l’attore che interpreta Beppe Menegatti Classe 1989,è un giovane attore nato a Rovereto (Trento) il 6 ottobre. La recitazione è la sua grande passione, tanto che ha studiato molto per imparare, migliorarsi e poter lavorare ad alti livelli nel mondo del cinema, del teatro e ...

