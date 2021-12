Chi è Guido Maria Brera, il marito di Caterina Balivo (Di domenica 5 dicembre 2021) Nato nel quartiere romano di San Saba il 27 agosto 1969, da mamma casalinga e papà funzionario di banca, Guido Maria Brera ha portato all’altare Caterina Balivo nel 2014, con una cerimonia civile celebrata a Capri. La coppia ha due figli: Guido Alberto, nato nel 2012, e la piccola Cora, venuta alla luce nell’agosto 2017. Ma chi è l’uomo che ha rubato il cuore della bella conduttrice tv? Finanziere e scrittore, Guido Maria Brera è il co-fondatore del Gruppo Kairos, primo gruppo italiano nel settore della gestione patrimoniale. Fin da piccolo, da quelle sue estati trascorse sulla spiaggia dell’Argentario, prova il desiderio di essere accettato. Di diventare qualcuno. Trova la soluzione nella finanza, un mondo in cui più guadagni, più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) Nato nel quartiere romano di San Saba il 27 agosto 1969, da mamma casalinga e papà funzionario di banca,ha portato all’altarenel 2014, con una cerimonia civile celebrata a Capri. La coppia ha due figli:Alberto, nato nel 2012, e la piccola Cora, venuta alla luce nell’agosto 2017. Ma chi è l’uomo che ha rubato il cuore della bella conduttrice tv? Finanziere e scrittore,è il co-fondatore del Gruppo Kairos, primo gruppo italiano nel settore della gestione patrimoniale. Fin da piccolo, da quelle sue estati trascorse sulla spiaggia dell’Argentario, prova il desiderio di essere accettato. Di diventare qualcuno. Trova la soluzione nella finanza, un mondo in cui più guadagni, più ...

Advertising

orchinwondeland : Virginia e Guido fuori e dentro (immeritatamente) Cosmary. Questo programma regala delle opportunità, delle occasi… - per_sfiga : Vorrei essere abbracciata anche io come Guido. Deve essere da brividi essere abbracciata da chi ti vuole bene ... #Amici21 - iitsGiuly : RT @ilenia_zirafi: Tutti piangono per Guido e chi sono io per non piangere insieme a loro? SONO DISTRUTTA EMOTIVAMENTE?????? #Amici21 https:… - ilenia_zirafi : Tutti piangono per Guido e chi sono io per non piangere insieme a loro? SONO DISTRUTTA EMOTIVAMENTE?????? #Amici21 - Taeneroso : Alex abbraccia solo chi vuole infatti si coccola Guido #Amici21 -