"Che tempo che fa" stasera in tv con Ibrahimovic: canale, orario e streaming (Di domenica 5 dicembre 2021) Zlatan Ibrahimovic sarà ospite a "Che tempo che fa" stasera, domenica 5 dicembre 2021. Il calciatore 40enne torna dunque nella trasmissione condotta da Fabio Fazio dopo aver raggiunto Piola e Pizarro come migliore marcatore over 40 di sempre, a quota 5. Lo svedese interverrà nella nota trasmissione Rai per presentare il suo nuovo libro, "Adrenalina". Si attendono un nuovo show e tante risate, come di consueto, da questa nuova intervista di Ibrahimovic. L'appuntamento è dunque a partire dalle ore 20:00 su Rai Tre. SportFace.

