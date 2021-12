Che tempo che fa anticipazioni: grande ospite Zlatan Ibrahimovi?. Tutti gli ospiti della puntata di domenica (Di domenica 5 dicembre 2021) Fabio Fazio e Che tempo che fa in occasione della puntata di domenica 5 dicembre 2021 avranno l’onore di sopitare il campione di calcio Zlatan Ibrahimovi?. Il giocatore del Milan torna in Rai dopo la partecipazione come spalla all’ultimo Festival di Sanremo per raccontare al pubblico Tutti i suoi ultimi progetti divisi abilmente tra libri e cinema. Al fianco del conduttore ancora una volta ci saranno Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e tanti altri nuovi ospiti che arriveranno in studio pronti ad intrattere il conduttore ed il pubblico collegato da casa. Scopri i nomi di Tutti gli ospiti della puntata di Che tempo che fa che va in ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 5 dicembre 2021) Fabio Fazio e Cheche fa in occasionedi5 dicembre 2021 avranno l’onore di sopitare il campione di calcio?. Il giocatore del Milan torna in Rai dopo la partecipazione come spalla all’ultimo Festival di Sanremo per raccontare al pubblicoi suoi ultimi progetti divisi abilmente tra libri e cinema. Al fianco del conduttore ancora una volta ci saranno Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e tanti altri nuoviche arriveranno in studio pronti ad intrattere il conduttore ed il pubblico collegato da casa. Scopri i nomi diglidi Cheche fa che va in ...

