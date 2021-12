Cessione Salernitana: "Termine ultimo scaduto" - Novità da Sky (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Salernitana rischia l'esclusione dal campionato in caso di mancata Cessione della società. Il Termine ultimo per il cambio di proprietà era fissato per il 5 dicembre e da Sky Sport sono arrivate Novità molto importanti circa il futuro del club campano. SalernitanaCessione Salernitana, annuncio da Sky Sport Con un collegamento da Sky Calcio Club, Francesco Modugno ha rilasciato importanti Novità sul futuro della Salernitana. "Doveva arrivare un'offerta per l'acquisto della Salernitana entro mezzanotte, Termine ultimo consentito. Dalla società mi è arrivato un messaggio che vi leggo testuale "Qualcosa è arrivato". L'offerta sarà valutata domani ed entro il 31 ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 dicembre 2021) Larischia l'esclusione dal campionato in caso di mancatadella società. Ilper il cambio di proprietà era fissato per il 5 dicembre e da Sky Sport sono arrivatemolto importanti circa il futuro del club campano., annuncio da Sky Sport Con un collegamento da Sky Calcio Club, Francesco Modugno ha rilasciato importantisul futuro della. "Doveva arrivare un'offerta per l'acquisto dellaentro mezzanotte,consentito. Dalla società mi è arrivato un messaggio che vi leggo testuale "Qualcosa è arrivato". L'offerta sarà valutata domani ed entro il 31 ...

Advertising

SolosalernoIt : Cessione Salernitana, le ultime da Sky - Solo Salerno - SolosalernoIt : Cessione Salernitana, le ultime da Sky - Solo Salerno - ale18riva : Francesco Modugno in diretta a Sky Calcio Club tra poco per raccontarci della cessione della Salernitana al magnate… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Ore decisive per la cessione, alle 23:59 scade il termine ultimo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Ore decisive per la cessione, alle 23:59 scade il termine ultimo -