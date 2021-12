(Di domenica 5 dicembre 2021) E’ stato riquesta mattina nel bosco diTaranto l’uomo di 51 anni di Villa Castelli, Brindisi, che inoltratosi nel Tarantino tra Massafra eper cercare, risultava disperso dal tardo pomeriggio di venerdì scorso. Il corpo senza vita è stato rinvenuto a circa 600 metri di distanza dal posto dove il 51enne aveva parcheggiato l’auto. Non si esclude l’ipotesi che un malore possa aver colpito l’uomo. Le ricerche erano partite subito e proseguite per tutta la giornata di ieri ma senza alcun esito. L’uomo era arrivato nel tarantino con due amici. I tre si sono poi divisi e ciascuno si è mosso per conto proprio nella ricerca dei. All’orario convenuto sul posto scelto per ritrovarsi sono arrivati solo i due amici dell’uomo ma non il 51enne. Erano ...

Advertising

TarantiniTime : Cercatore di funghi trovato morto a Crispiano - zazoomblog : Taranto ritrovato morto un cercatore di funghi. Forse un malore fatale per il 51enne - #Taranto #ritrovato #morto… - ilmetropolitan : Si è concluso intorno alle 21:00 di ieri con esito positivo l’intervento dei militari della Stazione S.A.G.F. di… - VivereCatania : Adrano: si perde nei boschi, ritrovato sano e salvo un anziano cercatore di funghi - usato_di_sicuro : Trifula. Tartufo. Ha la forma di un tubero, ma non è un tubero, appartiee al regno dei funghi ed è costituito da un… -

Ultime Notizie dalla rete : Cercatore funghi

Gazzetta del Sud

I tre si sono poi divisi e ciascuno si è mosso per conto proprio nella ricerca dei. All'orario convenuto, sul posto scelto per ritrovarsi, sono arrivati solo i due amici dell'uomo, ma non il ...Un anzianodi, a causa del sopraggiungere del buio, smarriva la via del ritorno e risultava disperso in una zona boschiva nei pressi di Monte Minardo, alla quota di 1300 metri sul ...Ritrovato morto questa mattina, nel bosco di Crispiano (Taranto), l’uomo di 51 anni di Villa Castelli (Brindisi) che, inoltratosi nel Tarantino tra Massafra e Crispiano per cercare funghi, risultava d ...Si è concluso intorno alle 21:00 di ieri con esito positivo l’intervento dei militari della Stazione Sagf di Nicolosi volto alla ricerca di un anziano fungaiolo disperso nei pressi di Monte Minardo ne ...