Caterina Balivo ricorda l’aborto e il gravissimo errore che ha fatto (Di domenica 5 dicembre 2021) Prima di avere sua figlia Cora Caterina Balivo ha avuto un aborto, lo ricorda a Verissimo. E’ un dolore che ha tirato fuori solo tempo dopo e oggi confida: “Io quella volta ho fatto un errore gravissimo che non farò mai più. Cioè se vivi un dolore non lo devi nascondere ma lo devi vivere”. Era incinta del suo secondo figlio, era già mamma di Gudo Alberto, aveva il suo programma del pomeriggio in tv. “Io ero al Niguarda di Milano per una visita di controllo” Caterina Balivo ricorda l’attimo esatto in cui ha saputo che il bambino non c’era più, ricorda il medico che la consolava perché aveva già un figlio bellissimo. Era solo, dopo quel controllo doveva andare al lavoro, in tv. “Mi sono messa in macchina, ho guidato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 5 dicembre 2021) Prima di avere sua figlia Coraha avuto un aborto, loa Verissimo. E’ un dolore che ha tirato fuori solo tempo dopo e oggi confida: “Io quella volta hounche non farò mai più. Cioè se vivi un dolore non lo devi nascondere ma lo devi vivere”. Era incinta del suo secondo figlio, era già mamma di Gudo Alberto, aveva il suo programma del pomeriggio in tv. “Io ero al Niguarda di Milano per una visita di controllo”l’attimo esatto in cui ha saputo che il bambino non c’era più,il medico che la consolava perché aveva già un figlio bellissimo. Era solo, dopo quel controllo doveva andare al lavoro, in tv. “Mi sono messa in macchina, ho guidato ...

