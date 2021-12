Caterina Balivo confessa la crisi con il marito: le sue parole (Di domenica 5 dicembre 2021) Caterina Balivo, la nota conduttrice campana ha confessato la crisi nera con il marito: scopriamo cos’ha detto nel dettaglio. Caterina Balivo ospite a Verissimo (via social)Caterina Balivo è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. Nel corso dell’intervista la nota conduttrice ha parlato per la prima volta senza peli sulla lingua dei suoi problemi coniugali. Problemi emersi soprattutto nel corso degli ultimi mesi con il marito Guido Maria Brera, manager finanziario sposato il 30 agosto 2014 a Capri. I due hanno oggi due figli, Guido Alberto, nato nel 2012, e Cora, nata nel 2017. La conduttrice campana ha deciso di esporsi e parlare con sincerità dopo la visione della clip dedicata alla sua famiglia, dipinta come ... Leggi su vesuvius (Di domenica 5 dicembre 2021), la nota conduttrice campana hato lanera con il: scopriamo cos’ha detto nel dettaglio.ospite a Verissimo (via social)è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. Nel corso dell’intervista la nota conduttrice ha parlato per la prima volta senza peli sulla lingua dei suoi problemi coniugali. Problemi emersi soprattutto nel corso degli ultimi mesi con ilGuido Maria Brera, manager finanziario sposato il 30 agosto 2014 a Capri. I due hanno oggi due figli, Guido Alberto, nato nel 2012, e Cora, nata nel 2017. La conduttrice campana ha deciso di esporsi e parlare con sincerità dopo la visione della clip dedicata alla sua famiglia, dipinta come ...

