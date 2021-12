Catanzaro-Foggia: grave malore a commissario di polizia durante la partita, operato Il presidente della Lega calcio di serie C elogia le due tifoserie in silenzio (Di domenica 5 dicembre 2021) Antonio Trotta, in servizio per la partita di calcio Catanzaro-Foggia (serie C girone C) è stato colto da un ictus. Il 34enne responsabile dell’anticrimine della questura di Catanzaro è in condizioni gravi. Scrive Antonio Ghirelli, presidente della Lega di serie C: Antonio Trotta, commissario di polizia ha un grave malore, operato a Cosenza. Siamo vicino a lui, ai suoi familiari. Straordinari i tifosi del Foggia e del Catanzaro. Il silenzio è il cemento di una cultura di rispetto che pone l’uomo davanti a tutto. Oggi, aspettiamo in silenzio. L'articolo ... Leggi su noinotizie (Di domenica 5 dicembre 2021) Antonio Trotta, in servizio per ladiC girone C) è stato colto da un ictus. Il 34enne responsabile dell’anticriminequestura diè in condizioni gravi. Scrive Antonio Ghirelli,diC: Antonio Trotta,diha una Cosenza. Siamo vicino a lui, ai suoi familiari. Straordinari i tifosi dele del. Ilè il cemento di una cultura di rispetto che pone l’uomo davanti a tutto. Oggi, aspettiamo in. L'articolo ...

