Castelvenere | inaugurata la nuova palestra comunale

(Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Segnalateci quei dirigenti che ‘snobbano’ le ore dedicate alle attività motorie nella scuola convinti che tali attività distolgano dallo studio”. E’ il messaggio forte e chiaro, forse provocatorio, che l’avvocato Mario Collarile, Delegato Provinciale del CONI di Benevento, ha lanciato dadove, insieme al Sindaco dott. Alessandro Di Santo, ha inaugurato questa mattina larealizzata presso il plesso scolastico. “Lo sport – ha aggiunto – forma i nostri giovani per ladella vita. Non è un caso che per tale disciplina vigono tre principi da seguire: regole, fratellanza e pace”. “Sono certo – ha concluso Collarile – che, che ha come sindaco un medico specializzato in ...