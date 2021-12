"Cartabia premier e centrodestra frantumato". Voci su Berlusconi, panico per Salvini e Meloni: quelle voci a Palazzo (Di domenica 5 dicembre 2021) La partita del Quirinale continua a tenere banco. E tra in nomi in pole per sostituire Sergio Mattarella c'è sempre quello di Mario Draghi, attuale presidente del Consiglio. Se dovesse andare veramente così, però, la domanda sarebbe: chi diventa premier al suo posto? Stando al retroscena di Tommaso Ciriaco su Repubblica, nelle ultime ore starebbe rimbalzando ai massimi livelli di governo un'ipotesi: Marta Cartabia premier. L'attuale ministra della Giustizia, quindi, potrebbe prendere il posto del banchiere. Prima di lei, però, si era parlato di un altro ministro. Stando alla confidenza di Luigi Di Maio ad alcuni diplomatici, riportata da Repubblica, l'identikit giusto cui pensava Draghi sarebbe stato quello di Daniele Franco, ora a capo del dicastero dell'Economia. Proprio lui, però, di recente si è trovato in difficoltà ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) La partita del Quirinale continua a tenere banco. E tra in nomi in pole per sostituire Sergio Mattarella c'è sempre quello di Mario Draghi, attuale presidente del Consiglio. Se dovesse andare veramente così, però, la domanda sarebbe: chi diventaal suo posto? Stando al retroscena di Tommaso Ciriaco su Repubblica, nelle ultime ore starebbe rimbalzando ai massimi livelli di governo un'ipotesi: Marta. L'attuale ministra della Giustizia, quindi, potrebbe prendere il posto del banchiere. Prima di lei, però, si era parlato di un altro ministro. Stando alla confidenza di Luigi Di Maio ad alcuni diplomatici, riportata da Repubblica, l'identikit giusto cui pensava Draghi sarebbe stato quello di Daniele Franco, ora a capo del dicastero dell'Economia. Proprio lui, però, di recente si è trovato in difficoltà ...

