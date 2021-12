Carolyn Smith esce allo scoperto sulla malattia: “ho dolori dappertutto” (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono ormai quasi sei anni che l’insegnante e giudice del programma danzante di Rai Uno combatte per sconfiggere una terribile malattia. Ma come sta adesso Carolyn Smith? Carolyn Smith-AltranotiziaLa bella Carolyn Smith amata giudice del talent show Ballando con le Stelle, ha dovuto affrontare negli anni passati una brutta malattia ma come si sente l’insegnante adesso? Carolyn Smith e il racconto della malattia Carolyn Smith è un’ex ballerina, ed ex campionessa di danza specializzata in balli latino americani nata a Glasgow. Lei è davvero molto amata dal pubblico italiano ed internazionale ed è presidente di giuria del talent show di Rai Uno Ballando ... Leggi su altranotizia (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono ormai quasi sei anni che l’insegnante e giudice del programma danzante di Rai Uno combatte per sconfiggere una terribile. Ma come sta adesso-AltranotiziaLa bellaamata giudice del talent show Ballando con le Stelle, ha dovuto affrontare negli anni passati una bruttama come si sente l’insegnante adesso?e il racconto dellaè un’ex ballerina, ed ex campionessa di danza specializzata in balli latino americani nata a Glasgow. Lei è davvero molto amata dal pubblico italiano ed internazionale ed è presidente di giuria del talent show di Rai Uno Ballando ...

Advertising

gianfry84778800 : RT @Cinguetterai: “Lo so che è cinese per molta gente, ma sto qui come tecnico e devo parlare di questo” Carolyn Smith contro Selvaggia Luc… - ParliamoDiNews : andrea iannone fa litigare carolyn smith e selvaggia e poi fa pure il provolone con la lucarelli - Media e Tv… - _DAGOSPIA_ : ANDREA IANNONE FA LITIGARE CAROLYN SMITH E SELVAGGIA E POI FA PURE IL PROVOLONE CON LA LUCARELLI… - Bob98076753 : 'Io mi tengo la mia opinione, tu la tua': La polemica tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Brava Carolyn,non an… - ilgiomba : Intanto, #carolinesmith zittisce magistralmente #selvaggialucarelli a #BallandoConLeStelle! -