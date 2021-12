Carola Campagna, ecco dove avevate visto la cantante di All Together Now (Di domenica 5 dicembre 2021) Carola Campagna è già stata in televisione. Nonostante la giovane età ha già partecipato a concorsi e programmi Carola Campagna sul palco di All Together Now coltiva il sogno di diventare musicista. Le note scorrono nelle vene della famiglia perché è una passione che i genitori coltivano da sempre. Carola Campagna (foto Instagram)Lei però a differenza di mamma e papà che suonano per diletto, vuole fare qualcosa di più. Classe 1997 è nata vicino Monza ed è cresciuta a Triuggio. La giovane lombarda coltiva la passione per la musica da sempre e nonostante la giovane età, da anni prova a fare il salto per farsi apprezzare nel mondo dello spettacolo ed ha già avuto qualche comparsa in televisione. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> All ... Leggi su ck12 (Di domenica 5 dicembre 2021)è già stata in televisione. Nonostante la giovane età ha già partecipato a concorsi e programmisul palco di AllNow coltiva il sogno di diventare musicista. Le note scorrono nelle vene della famiglia perché è una passione che i genitori coltivano da sempre.(foto Instagram)Lei però a differenza di mamma e papà che suonano per diletto, vuole fare qualcosa di più. Classe 1997 è nata vicino Monza ed è cresciuta a Triuggio. La giovane lombarda coltiva la passione per la musica da sempre e nonostante la giovane età, da anni prova a fare il salto per farsi apprezzare nel mondo dello spettacolo ed ha già avuto qualche comparsa in televisione. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> All ...

TuberPromotion : RT @T_Belz: Lei indimenticabile?? Carola Campagna in Ti Sento ???????? - T_Belz : Lei indimenticabile?? Carola Campagna in Ti Sento ???????? - Pneppe : Che Carola Campagna sia brava non è una novità, la conosco dai tempi di The Voice, ma qui ha dato veramente il megl… - cosochetwitta : RICORDIAMOCI DI 'TI SENTO' DI CAROLA CAMPAGNA A THE VOICE. SPAZIALE. #ALLTOGETHERNOW - cryyfuckinbaby : carola campagna ti conosco da se solo su disney io ero fissata con quella canzone purtoppo è così #AllTogetherNow -