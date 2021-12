Carla | l’occasione per il grande pubblico di reinnamorarsi della Fracci

Leggi su velvetmag

(Di domenica 5 dicembre 2021) Andrà in onda questa sera su RaiUno la fiction, ispirata alla vitaiconadanza mondiale, interpretata da Alessandra Mastronardi. Il film TV sarà il raccontosua straordinaria forza e determinazione. La sua ultima opera e la sua “ultima coreografia” per ilche l’ha tanto amata. La storia dioggi è di esempio non solo per le nuove generazioni, ma per tutte noi donne. Lei che fu la prima étoile al mondo ad affrontare una gravidanza all’apice del successo per poi tornare a ballare a fianco di Rudolf Nureyev nello Schiaccianoci al teatro La Scala. Figlia di un tranviere e di un’operaia,è riuscita, dalla periferia...