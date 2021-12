Carla: la vera storia della Fracci (Di domenica 5 dicembre 2021) Carla Fracci e Alessandra Mastronardi Rai 1 questa sera alle 21.25 omaggia Carla Fracci con la messa in onda del film tv diretto da Emanuele Imbucci per Rai Fiction e Anele e girato a Roma, Orvieto e Milano, anche al Teatro alla Scala. Realizzato con la consulenza diretta della stessa Fracci, del marito Beppe Menegatti e della loro collaboratrice storica Luisa Graziadei, vede nei panni dell’etoile Alessandra Mastronardi, sostituita nelle sequenze di ballo dalla professionista Susanna Salvi, scelta personalmente dalla Fracci. Il film, il primo mai realizzato sulla vita della più famosa ballerina italiana, si intitola semplicemente Carla: vuole, infatti, raccontare la donna dietro il mito, con la sua voglia di essere ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 5 dicembre 2021)e Alessandra Mastronardi Rai 1 questa sera alle 21.25 omaggiacon la messa in onda del film tv diretto da Emanuele Imbucci per Rai Fiction e Anele e girato a Roma, Orvieto e Milano, anche al Teatro alla Scala. Realizzato con la consulenza direttastessa, del marito Beppe Menegatti eloro collaboratrice storica Luisa Graziadei, vede nei panni dell’etoile Alessandra Mastronardi, sostituita nelle sequenze di ballo dalla professionista Susanna Salvi, scelta personalmente dalla. Il film, il primo mai realizzato sulla vitapiù famosa ballerina italiana, si intitola semplicemente: vuole, infatti, raccontare la donna dietro il mito, con la sua voglia di essere ...

