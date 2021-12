Carla film-tv, location: dov’è stato girato? (Di domenica 5 dicembre 2021) A differenza di quanto si possa pensare, Carla, il film-tv in onda domenica 5 dicembre 2021 su Raiuno con Alessandra Mastronardi nei panni della protagonista, non è stato girato solo a Milano. Il capoluogo della Lombardia è sicuramente, però, la location principale delle riprese, che sono iniziate a fine 2020 e proseguite nella prima parte del 2021. Ma dov’è stato girato Carla? Come detto, numerose scene sono state girate a Milano, città in cui la ballerina è cresciuta. location d’eccezione è stato il Teatro alla Scala che, per la prima volta, ha ospitato le riprese di una fiction. Alcune riprese sono state effettuate anche a Roma, ma l’altra location da segnalare è soprattutto ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 5 dicembre 2021) A differenza di quanto si possa pensare,, il-tv in onda domenica 5 dicembre 2021 su Raiuno con Alessandra Mastronardi nei panni della protagonista, non èsolo a Milano. Il capoluogo della Lombardia è sicuramente, però, laprincipale delle riprese, che sono iniziate a fine 2020 e proseguite nella prima parte del 2021. Ma? Come detto, numerose scene sono state girate a Milano, città in cui la ballerina è cresciuta.d’eccezione èil Teatro alla Scala che, per la prima volta, ha ospitato le riprese di una fiction. Alcune riprese sono state effettuate anche a Roma, ma l’altrada segnalare è soprattutto ...

