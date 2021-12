Advertising

chetempochefa : 'Caro Stato… tu fai cose bellissime come la campagna di vaccinazione, i bonus bebè, i posti auto per i disabili o i… - anteprima24 : ** #Carabinieri allo stadio 'Maradona': controllo anti parcheggiatori abusivi ** - stragola : RT @carseri: @IlGrandinato @SignorGiovanne1 i @_Carabinieri_ che riconosciamo sono quelli che hanno giurato sulla nostra #Costituzione,fed… - mlpedo : @pentagram54 @ZiaCandida Ma fino a quando questi poliziotti e carabinieri potranno continuare a guardarsi allo spec… - carseri : @IlGrandinato @SignorGiovanne1 i @_Carabinieri_ che riconosciamo sono quelli che hanno giurato sulla nostra… -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri allo

Il Meridiano News

...attori della compagnia teatrale III Millennio di Cengio che animeranno il borgo e daranno vita... con controlli effettuati daiInformazioni sull'autore del post Redazione See author's ...... al cinema,stadio. Non sarà necessario scaricare nuovamente il Green pass rafforzato: il Qr ...mentre quelle su autobus e metropolitane sono affidate in modo prioritario a polizia e, ...Napoli, tre parcheggiatori denunciati allo stadio Maradona in occasione della partita con l'Atalanta: controlli anche nei prossimi giorni ...Ieri sera, a Napoli, presso lo stadio "Diego Armando Maradona" i Carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno effettuato un servizio a largo raggio anti-parcheggiatori abusivi. (ANSA) ...