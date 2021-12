Calciomercato Newcastle, tris di obiettivi per la difesa (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Newcastle sta lavorando per il mercato di gennaio e starebbe valutando diversi nomi per rafforzare le fasce di difesa Il Calciomercato inizia a farsi sempre più caldo. Gennaio si avvicina e diverse squadre stanno già iniziando a lavorare per il futuro. Secondo quanto riferito dal Sun, il Newcastle avrebbe in mente tre nomi per rinforzare le fasce di difesa: Trippier dell’Atletico Madrid oltre a Ben Mee e James Tarkowski del Burnley. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Ilsta lavorando per il mercato di gennaio e starebbe valutando diversi nomi per rafforzare le fasce diIlinizia a farsi sempre più caldo. Gennaio si avvicina e diverse squadre stanno già iniziando a lavorare per il futuro. Secondo quanto riferito dal Sun, ilavrebbe in mente tre nomi per rinforzare le fasce di: Trippier dell’Atletico Madrid oltre a Ben Mee e James Tarkowski del Burnley. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Newcastle tre nomi nel mirino per gennaio ?? - Moixus1970 : RT @calciomercatoit: ?? - alessio_lento : RT @calciomercatoit: ?? - calciomercatoit : ?? - sportli26181512 : Un ex DS del Chelsea 'snobba' il Newcastle: Secondo la stampa inglese, Michael Emenalo, ex DS del Chelsea, ha rifiu… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Newcastle CM.IT - Juventus, tre possibilità per Ramsey: due club pronti a pagare Sotto contratto fino al 2023, i bianconeri sarebbero ben contenti di liberarsi del suo pesante ingaggio nel prossimo calciomercato di gennaio. Aaron Ramsey © LaPresseIn questo primo scorcio di ...

Roma, sirene inglesi per Mourinho: il punto sul futuro In particolare, Everton e Newcastle sono attente all'allenatore e a quelle che potrebbero essere le sue scelte future.

Un ex DS del Chelsea 'snobba' il Newcastle Calciomercato.com Calciomercato Newcastle, tris di obiettivi per la difesa Il Newcastle sta lavorando per il mercato di gennaio e starebbe valutando diversi nomi per rafforzare le fasce di difesa Il calciomercato inizia a farsi sempre più caldo. Gennaio si avvicina e diverse ...

CM.IT | Juventus, tre possibilità per Ramsey: due club pronti a pagare Il nome di Aaron Ramsey è cerchiato in rosso sulla lista dei partenti in vista del calciomercato di gennaio in casa Juventus: ecco le tre possibilità ...

Sotto contratto fino al 2023, i bianconeri sarebbero ben contenti di liberarsi del suo pesante ingaggio nel prossimodi gennaio. Aaron Ramsey © LaPresseIn questo primo scorcio di ...In particolare, Everton esono attente all'allenatore e a quelle che potrebbero essere le sue scelte future.Il Newcastle sta lavorando per il mercato di gennaio e starebbe valutando diversi nomi per rafforzare le fasce di difesa Il calciomercato inizia a farsi sempre più caldo. Gennaio si avvicina e diverse ...Il nome di Aaron Ramsey è cerchiato in rosso sulla lista dei partenti in vista del calciomercato di gennaio in casa Juventus: ecco le tre possibilità ...