Calciomercato Juve, Ramsey verso il ritorno in Premier League (Di domenica 5 dicembre 2021) Calciomercato Juve, addio certo quello di Aaron Ramsey. Il gallese al capolinea sogna il ritorno in Premier League Malato immaginario o malato di fatto: c’è il rischio di non vedere più Aaron Ramsey con la maglia della Juventus addosso. Secondo La Gazzetta dello Sport è certo il suo estate a gennaio. Tuttosport aggiunge i dettagli. In estate Aaron non aveva voluto lasciare il club, ora il gallese è disposto a fare le valigie per tornare a fare il calciatore visto che in questa stagione ha collezionato appena 112 minuti tra campionato e Champions. Dove andrà? In autunno si è manifestato l’interesse dell’Everton di Rafa Ramirez: la Juve è disposta a lasciarlo andare anche a titolo gratuito non essendo a rischi minusvalenza. Di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021), addio certo quello di Aaron. Il gallese al capolinea sogna ilinMalato immaginario o malato di fatto: c’è il rischio di non vedere più Aaroncon la maglia dellantus addosso. Secondo La Gazzetta dello Sport è certo il suo estate a gennaio. Tuttosport aggiunge i dettagli. In estate Aaron non aveva voluto lasciare il club, ora il gallese è disposto a fare le valigie per tornare a fare il calciatore visto che in questa stagione ha collezionato appena 112 minuti tra campionato e Champions. Dove andrà? In autunno si è manifestato l’interesse dell’Everton di Rafa Ramirez: laè disposta a lasciarlo andare anche a titolo gratuito non essendo a rischi minusvalenza. Di ...

Advertising

junews24com : Calciomercato Juve, brutte notizie per Morata: riscatto più lontano - - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuveGenoa #SerieA #Calciomercato Inter, occasione a zero: Marotta sfida la Juventu… - CalcioNews24 : #Juventus, #Ramsey ai saluti: nel futuro la #PremierLeague ?? - Eurosport_IT : Milan, la pioggia di infortuni riapre il mercato ??? Juventus, cercasi attacante: Cavani o Icardi? ?? Napoli-Mertens… - LALAZIOMIA : CM Scommesse: la Juve non perdona Sheva, la 'certezza' di Samp-Lazio. Terno da 10,8 -