Calcio: una magia di Cuadrado e Dybala stendono il Genoa, la Juve risale al 5° posto (Di domenica 5 dicembre 2021) Torino, 5 dic. - (Adnkronos) - Quarta vittoria nelle ultima cinque partite per la Juventus che tra le mura amiche dell'Allianz Stadium supera 2-0 il Genoa grazie a un gol per tempo di Cuadrado, a segno direttamente da Calcio d'angolo e Dybala. I bianconeri agganciano al quinto posto la Fiorentina con 27 punti, -7 dalla zona Champions League. I rossoblù, che non tirano mai in porta, restano desolatamente terz'ultimi a quota 10. Match dominato in lungo e in largo dalla squadra di Allegri, decisamente superiore all'avversario, che ha la pecca di non chiudere la partita fino al 37' della ripresa. I padroni di casa sbloccano quasi subito, alla prima occasione. Al 9' Cuadrado, direttamente dalla bandierina del Calcio d'angolo, si inventa una traiettoria che ...

