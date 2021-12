Calcio: una magia di Cuadrado e Dybala stendono il Genoa, la Juve risale al 5° posto (2) (Di domenica 5 dicembre 2021) (Adnkronos) - In avvio di ripresa grande occasione per Dybala che al limite dell'area si sistema il pallone con la suola e poi cerca di piazzare il sinistro all'incrocio dei pali. Quasi una punizione in movimento, che esce di pochissimo sfiorando l'incrocio. Al 9' ancora i padroni di casa vicino al gol: Morata ruba palla sulla sinistra, si accentra, entra in area e calcia in porta da posizione ravvicinata. Ancora una risposta decisiva di Sirigu, con la mano aperta. Al quarto d'ora gran palla filtrante di Locatelli per Kulusevski, che scatta sulla destra, rientra sul sinistro e cerca il primo palo, strozzando troppo la conclusione. Al 17' elegante giocata di Bernardeschi che da sinistra sterza col tacco tagliando fuori Portanova e accentrandosi, poi nuovo dribbling sul ritorno di Portanova e tiro in porta, deviato in corner. Poco dopo Morata sfonda a sinistra, guadagna ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) (Adnkronos) - In avvio di ripresa grande occasione perche al limite dell'area si sistema il pallone con la suola e poi cerca di piazzare il sinistro all'incrocio dei pali. Quasi una punizione in movimento, che esce di pochissimo sfiorando l'incrocio. Al 9' ancora i padroni di casa vicino al gol: Morata ruba palla sulla sinistra, si accentra, entra in area e calcia in porta da posizione ravvicinata. Ancora una risposta decisiva di Sirigu, con la mano aperta. Al quarto d'ora gran palla filtrante di Locatelli per Kulusevski, che scatta sulla destra, rientra sul sinistro e cerca il primo palo, strozzando troppo la conclusione. Al 17' elegante giocata di Bernardeschi che da sinistra sterza col tacco tagliando fuori Portanova e accentrandosi, poi nuovo dribbling sul ritorno di Portanova e tiro in porta, deviato in corner. Poco dopo Morata sfonda a sinistra, guadagna ...

