Calcio | Tudor | rimonta Verona figlia dello spogliatoio

Advertising

andreastoolbox : Venezia Hellas Verona, Tudor: 'Mai vissuto una gara del genere'. Video | Sky Sport - sportli26181512 : Venezia-Hellas Verona, Tudor: 'Mai vissuto una gara del genere': Da 3-0 a 3-4, l'allenatore croato è ovviamente ent… - SkySport : Venezia-Hellas Verona, Tudor: 'Mai vissuto una gara del genere' #SkySport - fRa_gAv : @FrancisJUnder12 C’è da dire anche che il calcio di Tudor è diametralmente opposto a quello praticato dall’attuale… - susydigennaro : RT @napolimagazine: HELLAS VERONA - Tudor: 'Il 4-3 ci dà grande soddisfazione, ora dobbiamo gestire l'entusiasmo' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Tudor

Cosìsulla rimonta del Verona in casa del Venezia e sotto di tre gol. E così per il mister ... "Nelsuccede, un loro ritorno era scontato - rileva il mister lagunare - , forse è la prima ...'Piedi per terra' Il Verona si è trasformato nella ripresa,ai microfoni di Dazn spiega cosa è successo nell'intervallo: 'Sono entrato nello spogliatoio, ho detto semplicemente che credevo ...“Sono totalmente concentrato sulla squadra. Sono legato al Torino, voglio ricordare le belle cose come i tifosi e la stagione da 63 punti in campionato. L’esperienza in granata mi ha dato tanto, ma or ...Al termine dell’incredibile rimonta dell’Hellas Verona sul Venezia da 3-0 a 3-4, Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa: “Eravamo partiti bene anche nel primo tempo, in dieci minuti siamo stati ...