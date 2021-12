Calcio: Mancini, 'Mondiali? Ci siamo complicati la vita ma a marzo buone possibilità' (Di domenica 5 dicembre 2021) Jeddah, 5 dic. - (Adnkronos) - "Ci siamo complicati un po' la vita, non sarà facile. Vedremo a marzo ma abbiamo delle buone possibilità". Così il ct azzurro Roberto Mancini, ai microfoni di Sky Sport da Jeddah dove è ospite della Ferrari impegnata nel Gp di F1, penultimo appuntamento del mondiale. Mancini parla poi della questione del bomber. "Scamacca? Abbiamo dei ragazzi bravi che possono crescere. Immobile segna più di tutti, nelle ultime gare ha avuto problemi fisici, solo questo". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Jeddah, 5 dic. - (Adnkronos) - "Ciun po' la, non sarà facile. Vedremo ama abbiamo delle". Così il ct azzurro Roberto, ai microfoni di Sky Sport da Jeddah dove è ospite della Ferrari impegnata nel Gp di F1, penultimo appuntamento del mondiale.parla poi della questione del bomber. "Scamacca? Abbiamo dei ragazzi bravi che possono crescere. Immobile segna più di tutti, nelle ultime gare ha avuto problemi fisici, solo questo".

Advertising

Azzurri : ?? Buon compleanno a Roberto #Mancini?? Il Ct Campione d'Europa festeggia 5?7? anni ?? 36 presenze e 4 gol in… - TV7Benevento : Calcio: Mancini, 'Mondiali? Ci siamo complicati la vita ma a marzo buone possibilità'... - susydigennaro : RT @napolimagazine: ITALIA - Mancini: 'Mondiali? A marzo non sarà facile, ma abbiamo delle buone possibilità' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Mancini: 'Mondiali? A marzo non sarà facile, ma abbiamo delle buone possibilità' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Mancini: 'Mondiali? A marzo non sarà facile, ma abbiamo delle buone possibilità' -