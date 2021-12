Calcio: la Fiorentina espugna il campo del Bologna: 2-3 al Dall'Ara (Di domenica 5 dicembre 2021) Prevalgono i Viola nel match del 16° turno di Serie A. Decidono il gol di Maleh (33') nel primo tempo e quelli di Biraghi (51') e di Vlahovic (67') su rigore nella ripresa. Per il Bologna a segno Barrow (42') e Hickey (83') Leggi su rainews (Di domenica 5 dicembre 2021) Prevalgono i Viola nel match del 16° turno di Serie A. Decidono il gol di Maleh (33') nel primo tempo e quelli di Biraghi (51') e di Vlahovic (67') su rigore nella ripresa. Per ila segno Barrow (42') e Hickey (83')

Advertising

fanpage : #EmpoliFiorentina Un episodio ingiurioso nel post derby toscano: l'inviata Greta Beccaglia è stata molestata in dir… - mara_carfagna : Una molestia inaccettabile, questo è accaduto a #GretaBeccaglia. Non è normale che sia normale minimizzare e non co… - fanpage : Violenza sessuale. La Procura di Firenze ha ufficializzato l'accusa nei confronti dei due tifosi della Fiorentina… - PassFiorentina : RT @OgnissFla: Empoli era ancora nella testa dei giocatori e di Italiano, bisognava vincere esattamente cosi per superarla definitivamente.… - PassioneFiorent : RT @OgnissFla: Empoli era ancora nella testa dei giocatori e di Italiano, bisognava vincere esattamente cosi per superarla definitivamente.… -