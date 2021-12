Cagliari-Torino (lunedì 6 dicembre, ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, Mazzarri si affida a Joao Pedro e Keita (Di domenica 5 dicembre 2021) C’è un pezzo del passato di Mazzarri sulla strada verso la salvezza che il Cagliari sta percorrendo timidamente, il pareggio sul campo del Verona è incoraggiante visto che al Bentegodi sono inciampate anche big del campionato come Roma e Juve ed è servito a lasciare la Salernitana all’ultimo posto in classifica, ma i rossoblu hanno InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 5 dicembre 2021) C’è un pezzo del passato disulla strada verso la salvezza che ilsta percorrendo timidamente, il pareggio sul campo del Verona è incoraggiante visto che al Bentegodi sono inciampate anche big del campionato come Roma e Juve ed è servito a lasciare la Salernitana all’ultimo posto in classifica, ma i rossoblu hanno InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

MatteoBarzaghi : Darmian e Ranocchia. Difficile vederli prima del Cagliari. Più semplice tra Salernitana 17/12 e Torino 22/12. Poi d… - tcm24com : Formazioni ufficiali: Cagliari - Torino #cagliari #torino #seriea #formazioniufficiali - andreastoolbox : Cagliari Torino, il risultato in diretta live della partita di Serie A | Sky Sport - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Cagliari-Torino in streaming: dove vedere la gara in diretta: Se hai cliccato… - CalcioPillole : Ecco le formazioni ufficiali di #CagliariTorino, che prenderà il via alle 20:45 per chiudere la 16a giornata di… -