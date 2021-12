(Di domenica 5 dicembre 2021) C’è un pezzo del passato di Mazzarri sulla strada verso la salvezza che ilsta percorrendo timidamente, il pareggio sul campo del Verona è incoraggiante visto che al Bentegodi sono inciampate anche big del campionato come Roma e Juve ed è servito a lasciare la Salernitana all’ultimo posto in classifica, ma i rossoblu hanno InfoBetting: Scommesse Sportive e

MatteoBarzaghi : Darmian e Ranocchia. Difficile vederli prima del Cagliari. Più semplice tra Salernitana 17/12 e Torino 22/12. Poi d… - CagliariCalcio : ? | INTERVALLO Nel finale le migliori occasioni. Torino-Cagliari Primavera 0??-0?? #Primavera1TIMVISION… - Danila06688403 : Il mio piccolo x la prima volta raccattapalle Torino Cagliari Primavera a Biella. Lui tifoso granata - bonko89 : RT @sircertaldismo: Qui per ricordare che il Fonseca da molti rimpianto ha: preso 2 ?? con il Parma e la Samp 3 ?? dal Torino, Cagliari, Lazi… - infobetting : Cagliari-Torino (lunedì 6 dicembre, ore 20:45): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Torino

Domani si chiude con Empoli - Udinese alle 18 ealle 20:45. QUI JUVE - 24 punti raccolti fino ad ora, un cammino altalenante e tanti problemi che allegri chiede di superare per ...... così il tecnico del, Ivan Juric, reduce dalla rimonta da 2 - 0 a 2 - 2 contro l'Empoli e alla vigilia della trasferta di. "Siamo una bella squadra - ha aggiunto l'allenatore croato - ...Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari ...(ANSA) – TORINO, 05 DIC – “Ai ‘miei’ ragazzi ho detto di non fermarsi solo sui risultati: non voglio che entri negatività nel gruppo, speriamo di fare più punti e dobbiamo giocare con la testa libera” ...