Bundesliga | il Lipsia esonera il tecnico Marsch

"L'RB Lipsia e l'allenatore Jesse Marsch hanno deciso di comune accordo di separarsi. La decisione è il risultato di un'analisi approfondita e di intense discussioni dopo la partita di Bundesliga contro l'Union Berlino", persa per 2-1 dal Lipsia. Lo comunica il Lipsia in una nota, spiegando che Achim Beierlorzer diventa allenatore ad interim, mentre il successore di Marsch "sarà presentato nel prossimo futuro". Il Lipsia è attualmente 11esimo in Bundesliga a 18 punti.

