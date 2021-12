Bucci | “Cemento e market? A Genova nessuna invasione All’opposizione manca un’idea di città”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bucci Cemento

Il Secolo XIX

A Genova, in questi anni, sono cresciuti solo, nuovi supermercati e disuguaglianze, che ... Per questo, il Partito Democratico è impegnato a costruire un'alternativa a, al centrodestra e ...A Genova, in questi anni, sono cresciuti solo, nuovi supermercati e le disuguaglianze, che ... Per questo, il Partito Democratico è impegnato a costruire un'alternativa a, al centrodestra ...Passando per una Sampierdarena in subbuglio per il trasloco dei depositi chimici. Marco Bucci si dice pronto ad affrontare tutte le proteste che montano in città. Ma sferza l’opposizione: «Da anni ...Legambiente: "Vesima è solo il primo tentativo di cementificare ancora le campagne intorno a Genova. Da una parte il Comune ha da poco ricordato i morti dell’alluvione di dieci anni fa, dall’altra per ...