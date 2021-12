Braccio in silicone per evitare il vaccino, parla il dentista di Biella denunciato: “Mi avete rovinato la vita” (Di domenica 5 dicembre 2021) Il dentista di Biella che ha indossato un Braccio in silicone per evitare il vaccino ha rotto il silenzio fuori da casa sua, dove alcuni giornalisti hanno cercato di raccogliere delle dichiarazioni. L’uomo è stato denunciato e anche l’Ordine dei Medici di Biella ha annunciato provvedimenti. Le sue “gesta” sono state riprese dai principali quotidiani di tutto il mondo. Il dentista di Biella con il Braccio in silicone rompe il silenzio sulla vicenda C’è un Italia che si vaccina ed è fortunatamente l’84,75 % della popolazione over 12. C’è poi una parte che rifiuta il vaccino e chi, infine, opta per una via di mezzo che ha fatto clamore non solo nel ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 5 dicembre 2021) Ildiche ha indossato uninperilha rotto il silenzio fuori da casa sua, dove alcuni giornalisti hanno cercato di raccogliere delle dichiarazioni. L’uomo è statoe anche l’Ordine dei Medici diha annunciato provvedimenti. Le sue “gesta” sono state riprese dai principali quotidiani di tutto il mondo. Ildicon ilinrompe il silenzio sulla vicenda C’è un Italia che si vaccina ed è fortunatamente l’84,75 % della popolazione over 12. C’è poi una parte che rifiuta ile chi, infine, opta per una via di mezzo che ha fatto clamore non solo nel ...

