Boxe | rinviato l’Europeo dei pesi leggeri | Gianluca Ceglia dovrà attendere per sfidare Edis Tatli

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ennesimo rinvio del match tra. L’incontro valido per il titolo europeo deiera stato rimandato a sabato 11 dicembre, ma la contesa non avrà luogo a causa dell’emergenza sanitaria, che ha convinto gli organizzatori a rimandare ancora una volta l’appuntamento. Il pugile italiano (con un record di 16 vittorie e 3 pareggi) è chiamato a fronteggiare il finlandese (32-3) per la conquista del titolo continentale attualmente vacante. Tutto sembrava essere pronto a Helsinki (Finlandia), ma tutto è saltato ad appena una settimana dall’evento. Se ne riparla (forse) per marzo 2022, ma non ci sono ancora conferme merito. Foto: FPI

