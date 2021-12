Bonomo | l’avvocato-poeta in finale del premio Il Federiciano ci andò Alda Merini

Leggi su bergamonews

(Di domenica 5 dicembre 2021)Benedetto Mariaè tra i finalisti delinternazionale di poesia “Il”. Questo prestigiosoha visto negli anni la partecipazione di grandi autori quali, Mogol, Alessandro Quasimodo, Dacia Maraini, Edoardo Bennato, Maurizio Luzzi; e si svolge nella affascinante borgo di Rocca Imperiale in provincia di Cosenza. Il vincitore, tra l’altro, avrà l’onore di vedere la propria poesia incisa su una maiolica che verrà affissa per sempre sui muri delle case del centro storico insieme a quelle dei precedenti vincitori delletterario. Solitamente il 4 dicembre viene selezionato il vincitore in una kermes d’altri tempi dove il paese di Rocca Imperiale diviene per un giorno capitale della poesia ...