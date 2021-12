Bologna, tegola Nico Dominguez: centrocampista out contro il Torino (Di domenica 5 dicembre 2021) Nico Dominguez salterà il prossimo match contro il Torino: il centrocampista del Bologna verrà squalificato Nico Dominguez salterà il prossimo match di Serie A contro il Torino. Il centrocampista del Bologna era diffidato ed è stato ammonito durante il primo tempo della sfida con la Fiorentina. L’argentino era sulla lista nera da sette giornate e verrà squalificato per un turno dal Giudice Sportivo. Al suo posto, il tecNico Sinisa Mihajlovic potrebbe schierare l’ex Benevento Nicolas Viola. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021)salterà il prossimo matchil: ildelverrà squalificatosalterà il prossimo match di Serie Ail. Ildelera diffidato ed è stato ammonito durante il primo tempo della sfida con la Fiorentina. L’argentino era sulla lista nera da sette giornate e verrà squalificato per un turno dal Giudice Sportivo. Al suo posto, il tecSinisa Mihajlovic potrebbe schierare l’ex Beneventolas Viola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

