Bologna | Mihajlovic | «Episodi sfavorevoli con la Fiorentina Siamo vivi ma corti»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato al termine del match perso contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato al termine del match perso contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SCONFITTA – «Abbiamo preso due gol su palle inattive, non abbiamo rischiato per nulla. Potevamo gestire meglio le situazioni sul primo gol e sul rigore ma noi abbiamo segnato con due bellissime azioni. Sapevamo che avrebbero fatto possesso, ma in difesa abbiamo sofferto poco e niente, i ragazzi hanno fatto bene, quello che dovevano fare. Gli Episodi ci sono venuti contro, sono contento della prestazione». FUTURO – «Di sicuro ci sono giovani bravi ma Siamo corti, ...

