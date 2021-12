Bologna-Fiorentina, Serie A: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 5 dicembre 2021) Allo Stadio Dall’Ara va di scena il match tra le due squadre rivelazione di questa Serie A: Il Bologna e la Fiorentina. Gli uomini di Mihajlovic e quelli di Italiano si affrontano nel sedicesimo turno di campionato. Situazione di classifica ottima per entrambi le compagini, che stazionano al sesto posto a quota 24 punti, in compagnia della Juventus. Sfida importantissima: chi riuscirà infatti ad aggiudicarsi i tre punti potrà sopravanzare la Roma, e issarsi al quinto posto in classifica in piena zona Europa. I padroni di casa proveranno a piazzare la terza vittoria consecutiva, prolungando il proprio periodo di imbattibilità e continuando a far sognare i tanti tifosi rossoblù. Gli ospiti proveranno invece a sfruttare il momento d’oro di uno straripante Vlahovic, sempre più leader della squadra e trascinatore dei suoi, nonché ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) Allo Stadio Dall’Ara va di scena il match tra le due squadre rivelazione di questaA: Ile la. Gli uomini di Mihajlovic e quelli di Italiano si affrontano nel sedicesimo turno di campionato. Situazione di classifica ottima per entrambi le compagini, che stazionano al sesto posto a quota 24 punti, in compagnia della Juventus. Sfida importantissima: chi riuscirà infatti ad aggiudicarsi i tre punti potrà sopravanzare la Roma, e issarsi al quinto posto in classifica in piena zona Europa. I padroni di casa proveranno a piazzare la terza vittoria consecutiva, prolungando il proprio periodo di imbattibilità e continuando a far sognare i tanti tifosi rossoblù. Gli ospiti proveranno invece a sfruttare il momento d’oro di uno straripante Vlahovic, sempre più leader della squadra e trascinatore dei suoi, nonché ...

